طالب عائد من أوكرانيا: الرئيس السيسي أب للمصريين والأمن نعمة كبيرة

كشف السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى رومانيا، تفاصيل عودة الطلاب المصريين العالقين من أوكرانيا، موضحًا: لدينا تعليمات واضحة من مؤسسة الرئاسة المصرية وكافة مؤسسات الدولة بالاهتمام بالطلاب، وإعادتهم لأرض الوطن، مقدمًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: «كان فيه هناك حافلات في انتظار الطلاب، بمجرد الوصول لبوخارست، وكان هناك اهتمام من القيادة السياسية»، موضحًا أن أبرز الصعوبات التي واجهتهم هي التكدس على النقاط الحدودية.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة تتابع الأمور بشكل لحظي

وأضاف «الضلعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، في برنامج «الستات»، المذاع عبر قناة «النهار وان»، أنهم وجدوا كل العون من السلطات الرومانية في هذه الأزمة، وجرى تخصيص خط ساخن لإرسال كل البيانات الخاصة بالطلاب عليه، وإرسالها للسلطات الرومانية ليدخلوا البلاد، وهناك طلاب آخرون سيجري تقديم كل العون لهم وإعادتهم لأرض الوطن سالمين، مؤكدًا أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة تتابع الأمور بشكل لحظي.

السيسي أب لكل المصريين

من جانبه، قدم محمود عطية أبورية، أحد الطلاب العائدين من أوكرانيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية على جهودهم في عودة المصريين العالقين في أوكرانيا، معقبًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أب لكل المصريين، ورجعنا بلدنا سالمين غانمين»، موضحًا أن الجميع في أوكرانيا فوجئوا مساء الخميس الماضي بقصف قوي للمدن الغربية، «والأمن نعمة كبيرة أوي ميحسش بيها إلا اللي شاف الأزمة».

وتابع «أبورية»، خلال مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج: «مشينا 10 كيلو مترات على الأقدام، و400 كيلو متر بالسيارة، وكنا على تواصل هاتفي مع وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن وصلنا رومانيا، وبعدها رجعنا لمصر».

مصر لا تنسى أولادها

من ناحية أخرى، قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، الشكر للدولة المصرية بعد الجهود الكبيرة، في أزمة الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الأمر ليس جديدًا على القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: «وصل الفوج الأول من أبنائنا، إلى أرض الوطن بسلام، وعقبال الباقيين بإذن الله، تحيا مصر، ومصر لا تنسى أبناءها وعودة الطلاب العالقين في أوكرانيا مع وصول الطائرة الأولى، وعلى متنها 175 طالبًا، والرئيس السيسي نعم الأب، ووزيرة الهجرة قدمت جهدًا مشكورًا».