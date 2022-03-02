الرئاسة الأوكرانية تعلن مقتل 7 آلاف جندي روسي واعتقال مئات بينهم ضباط

قال مستشار للرئاسة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني اعتقل مئات الجنود الروس، بينهم ضباط، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، كما أعلن أيضا عن مقتل أكثر من 7000 جندي روسي حتى الآن.

وقبل قليل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مقتل 498 وإصابة 1597 من القوات الروسية في أوكرانيا، في أول إحصاء رسمي لروسيا عن خسائرها البشرية منذ بدء العملية العسكرية فجر الخميس الماضي.