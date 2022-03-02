الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارًا يطالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، فيما اعتبرت موسكو أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد.

سحب جميع القوات الروسية من أوكرانيا

ويطالب القرار موسكو بأن تسحب على نحو فوري وكامل، وغير مشروط جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا، كما يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية.

وقبل عملية التصويت، اتهمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، روسيا بالاستعداد لزيادة ما وصفتها بالوحشية في الحرب على أوكرانيا.

وكان المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد حث الأعضاء على عدم التصويت لصالح القرار الذي يدين موسكو، قائلا إنه سيؤدي إلى التصعيد.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بإلغاء قرارها بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانيا، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت روسيا قد اعترفت الأسبوع الماضي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانيا، وسرعان ما أطلقت بعدها عملية عسكرية واسعة شملت أوكرانيا كلها، بهدف نزع سلاح أوكرانيا وتحييدها.

اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة

وعرقلت روسيا أكثر من مرة، على مدار الأيام الماضية، إصدار قرار في مجلس الأمن لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما دعا المجلس لاتخاذ قرار بنقل التصويت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار شبكة روسيا اليوم الإخبارية، في وقت سابق، إلى أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس ملزما.