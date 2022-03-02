رئيس الهيئة الهندسية: الدائري الأوسطي مشروع مهم بطول 156 كيلومتر على 9 قطاعات

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن تطوير طريق الجيزة الفيوم بطول 16 كيلو سيكون من ميدان الرماية وحتى الطريق الدائري الأوسطي، وتم إنشاء 3 أعمال صناعية نفق و2 كوبري، والطريق عبارة عن من 4 لـ9 محور مروري إضافة لعرض يترواح من 45 لـ76 مترا، ونفق على طريق الواحات وطريق الفيوم، و2 كوبري دوران، و3 كباري مشاه في منطقة التجنيد والرماية وحدائق الأهرام من أجل الحركة المرورية للمشاه، ومحور الخمائل بطول 10 كيلو يربط بين محور 26 يوليو للطريق الدائري، مرورا بمنطقة الخمائل، المحور 3 حارة مرورية بكل إتجاه وعرضه 22 متر، وهناك قطاع من القطاعات مر بأرض صخرية تم إزالة نصف مليون متر مكعب من الأرض الصخرية وصلت لـ25 متر.

الفار: محور المريوطية يربط القوسين الجنوبي والشمالي للدائري

وأضاف الفار خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الطرق والإسكان أن محور المريوطية تم تنفيذه بطول 7 كيلو يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري والقوس الشمالي وعرضه من 5 لـ7 حارة مرورية وعرضه من 35 لـ40 متر، ومحور المنصورية بطول 3 كيلو يربط بين الطريق الدائري وطريق ترسا وتم عمل 2 عمل صناعي عليه، وعرضه من 37 لـ45 متر، والأعمال الصناعية تم عمل كوبري 950 متر بتقاطع طريق الأهرام والكوبري 950 متر 3 حارة مرورية وكوبري تقاطع شارع فيصل بـ3 حارة مرورية وطريق ترسا بطول 6 كيلو يربط بين محور المنصورية ومحور كمال عامر، وتم عمل عمل صناعي واحد ثقيل لأنه يمر فوق محور المنصورية، وتم عمل 3 حارة مرورية لكل إتجاه، هذا بجانب الممشى السياحي بطول 4.5 كيلو متر تم توصيل القوس الجنوبي من الدائري بطريق الفيوم الصحراوي.

الدائري الأوسطي بطول 156 كيلو متر

وشرح الفار أن طريق الدائري الأوسطي من الأعمال الهامة جدا والضخمة بطول 156 كيلومتر، يبدأ من طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي، مرورا بجميع الطرق وصولا لمحور الضبعة، لكن الطريق مسافته متباينة من 15 كيلو لـ45 كيلو بينه وبين الطريق الدائري الإقليمي، والطريق تم تقسيمه لـ9 قطاعات ويوجد 7 قطاعات بطول 102 متر نفذتهم الهيئة الهندسية وقطاع بطول 24 متر نفذته وزارة النقل ويوجد قطاع بطول 30 متر نفذته وزارة الإسكان، وهذا الطريق يمر بطريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي والقاهرة بلبيس وطريق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة السويس والقاهرة العين السخنة وطريق الأوتوستراد والقاهرة الفيوم وطريق الواحات وطريق الضبع.

وشدد الفار على أن أثناء تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي كان قد حدث لغط حوله من المتخصصين ولكن مع الدراسة تبين أن هناك مميزات كثيرة لإنشائه.