«الديهي» عن مشروعات الطرق: شرايين مصر كانت مسدودة وفيها جلطات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب المصري كان اليوم، على موعد جديد مع افتتاح مجموعة من المشروعات الخاصة بقطاع الإسكان بجميع فئاته، تلبي احتياجات جميع شرائح الشباب حسب إمكاناتهم المادية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المشروعات، تحدث عن التخطيط العمراني للدولة المصرية، لافتا إلى أن منظومة الطرق والمحاور الجديدة عبارة عن أوردة وشرايين في جسم الدولة، تسهل تنقل البضائع والمواطنين، وتفتح آفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفر الوقت والجهد، وتسهم في تقليل التكلفة.

شرايين مصر كانت مسدودة وبها جلطات

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن شرايين مصر كانت مسدودة وبها جلطات، وجرت إعادة صيانة وصياغة وتشكيل هذه الشرايين وفقًا لرؤية وخطة شاملة، كما أن ما جرى في مصر اليوم، يضع في الحسبان 100 عام للأمام، «شدينا خط على القديم اللي فيه عشوائيات، كتلة عشوائية أسمنتية دون أي ملامح جمالية، ومحاولة ترميمه ومعالجته لخلق فرصة للمواطنين أن يحييوا كبني آدمين»، معتبرًا أن اشتراطات البناء الجديدة جزء من العلاج المر الذي قرر الرئيس تجرعه مهما كانت المرارة.

الدولة تقدم للمواطن وحدات سكنية مخططة ومنظمة

وأوضح الإعلامي، أن الدولة تقدم للمواطن وحدات سكنية مخططة ومنظمة تليق بأبنائنا طبقًا لإمكاناتهم، «إحنا بدأنا متأخرين، ولكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي»، وتابع: «من ساعة ما وعيت على الدنيا وفي برامج في مصر لتنظيم الأسرة، وفي برامج للقضاء على محو الأمية منذ السبعينيات، ولكن تجربة مصر في مواجهة محو الأمية والزيادة السكانية فاشلة، ونزداد 2 مليون مواطن سنويًا، فهل هذا يعد نجاح أم فشل؟!» مشددًا على أننا فشلنا في إيقاف قطارين يدهسان أحلامنا، وهما قطار الزيادة السكانية وقطار الأمية، مشيرًا إلى أن مصر بها ما لا يقل عن 20 مليون مواطن أمي.

وتابع،: «نحن كنا نسير في خطط خمسية للفشل، وعلينا أن ننتبه إلى أننا أمام فرصة تاريخية للحاق بالقطار الذي يجري ولا ينتظر أحدا».