أبرز الفعاليات الثقافية اليوم: ندوة أحمد مراد وافتتاح هاملت بالمقلوب

تقدم قطاعات الثقافة والمؤسسات الأهلية اليوم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في عدد من الأماكن داخل وخارج القاهرة، حيث يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اليوم، العرض المسرحي الجديد «هاملت بالمقلوب»، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، تأليف سامح مهران وإخراج مازن الغرباوي، وذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة القصة القصيرة

وتنطلق في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، أولى محاضرات ورشة القصة القصيرة المجانية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحمل المحاضرة اليوم عنوان «القصة القصيرة من خلال تجربتي»، يلقيها الكاتب سيد الوكيل، وتبدأ في الخامسة مساء، وتركز الورشة على تاريخ القصة القصيرة، وأنواعها وعناصرها الأساسية، وكذلك التعريف بالقصة القصيرة كنوع أدبي وسرد حكائي نثري أقصر من الرواية.

ويستضيف مركز ابداع بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة مساء ، حفل فرقة «جرامافن»، ويقدم الفريق عددا من الأغنيات التراثية و الحديثة، والتي يمزج فيها بين الموسيقي والشعر، في حالة موسيقية متفردة.

فيما تستضيف سينما الهناجر، في السابعة مساء، صالون السينما الوثائقية، ويحمل هذا الشهر عنوان «عائلة عبد الوهاب السينمائية»، يدير الصالون المخرج الكبير أحمد فؤاد درويش.

يعقد الكاتب والسيناريست أحمد مراد لقاءين متتاليين مع جمهوره اليوم في مدينة الرحاب ومدينتي، حيث يناقش أحمد مراد ويوقع كتابه «القتل للمبتدئين»، ويبدأ اللقاء الأول في الخامسة والنصف مساء بمكتبة كليب بمدينة الرحاب في السوق الشرقي، أما اللقاء الثاني فسيكون في نادي مدينتي الرياضي بالمبنى الاجتماعي وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء.

مشروع أم كلثوم تعود من جديد

وتقدم فرقة مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيين في السادسة والثامنة مساءً، بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، في إطار مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» وحفل المطرب الأردني بشر أبو طالب، في السابعة مساءً على مسرح النهر بالساقية.