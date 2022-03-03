حظك اليوم برج الدلو الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حبه للمرح وقضاء أوقات لطيفة برفقة الأصدقاء جعل من مولود برج الدلو شخصية خفيفة الظل، ما يجعل المحيطين به يتقربون إليه ويرغبون في مصادقته، كما أنه يحب التغيير وتجربة كل ما هو جديد، ولديه قدرات كبيرة في التحليل العميق لأفعال المحيطين به، كما أنه يتميز بحبه للاستماع للآخرين، وعندما يقبل على اتخاذ قرار قوي خاص بمستقبله يكون حازما في اتخاذ ذلك القرار، كما أنه يتمكن من جذب الأصدقاء الجدد بسبب روحه المرحة، ويفضل الاستقلال عن أسرته، ولا يحب أن يتقيد بقيود العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع.

وعندما يقبل مولود برج الدلو على اتخاذ قرار، يحرص على أن يكون هذا القرار عقلاني بشكل كبير، ولا يمكن لمولود برج الدلو الالتزام بالمواعيد، كما أنه يفتقر للقدرة على التركيز، ما يجعله يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني وعليك أن تدرس جيدا خطواتك واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحنك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم ما يجعل الطرف الآخر يقدرك لشخصك.

الحياة المهنية عند برج الدلو

يحرص مولود برج الدلو على بذل الكثير من الجهود حتى يتمكن من الوصول للمناصب القيادية، كما أنه لديه القدرة على إحداث التوازن الكبير بين الإنفاق وتوفير الأموال.