حظك اليوم برج الدلو الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. يوم مثالي للاهتمام بصحتك

مولود برج الدلو من الشخصيات التي تنجح في الأعمال الإبداعية والتي تحتاج إلى غير المألوف، لذلك نجد أن هناك الكثير من المشاهير المؤثرين في العالم من أصحاب هذا البرج، ومنهم الفنان المصري الراحل نجيب الريحاني، والفنانة ماري منيب، واللاعب المصري رمضان صبحي، واللاعب لويس سواريز، وجيرارد بيكيه، والإعلامية أوبرا وينفري، وكريستيان بيل، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة الإماراتية أحلام والفنان السوري تيم حسن، والفنانة العالمية شاكيرا، وأوبرا وينفري.

ويهتم مواليد برج الدلو بحركة الفلك والنجوم وما إلى غير ذلك، لذلك نعرض لكم في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد هذا البرج، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظ مواليد برج الدلو: القمر اليوم بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

حظك اليوم برج الدلو الصعيد العاطفي

بينما عاطفيا واجتماعيا، تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة، واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.

صفات برج الدلو

من أهم ما يميز مواليد برج الدلو هو تقديسهم للحياة الزوجية، فهم من الشخصيات الحساسة والرومانسية، لكنهم يرفضون إظهار هذا لأي شخص، لكنهم يرغبون دائمًا بالشعور بالقوة، والمشاعر الإنسانية بالنسبة تظهر بشكل شخص محتاج، ومع ذلك فهم معرفون بالطيبة والهدوء الذي يتحول إلي عاصفة عند ما يشعر بالغضب.