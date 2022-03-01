حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الدلو بشخصياتهم الاستقلالية، فهم يعتمدون على أنفسهم طوال الوقت، كما أنهم متحدثون جيدون وقادرون على إدارة الحوارات المختلفة، مما يجعلهم قادرين على التواصل بشكل جيد مع زملاء العمل، والتعامل مع الشخصيات بأنواعها، واكتساب ثقتها.

ولمواليد برج الدلو، المهتمين بتأثير الأبراج على طاقتهم خلال اليوم، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ووفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الدلو اليوم يكون القمر في برجك، وهو ما يجعلك تشاعر بطاقة وحماس تجاه عملك، وتستطيع اليوم أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والاجتماعي، تري عبير أن مواليد برج الدلو، يكون لهم اليوم تأثير مباشر على من حولهم من أفراد العائلة أو الشريك، وهذا بسبب وجود كوكب عطار في برجك.

مشاهير برج الدلو

الإبداع والمفكرين من أبرز صفات مواليد برج الدلو، لذلك هناك العديد من مشاهير هذا البرج ومنهم، الفنانة شهيرة، الفنانة زينة، والفنانة دوللي شاهين، الفنان محمود حميدة، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة والمطربة الراحلة شادية، والفنان عبد الله مشرف، وبشار إسماعيل، والفنانة ميمي جمال، والمطربة التونسية لطيفة، والفنانة سهير البابلي، والفنان محمد هنيدي، والفنانة نسرين طافش، والفنانة الراحلة ليلى مراد.