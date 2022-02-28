حظك اليوم برج الدلو الاثنين 28-2- 2022 مهنيا وعاطفيا

برج الدلو هو البرج الحادي عشر في ترتيب الأبراج الـ 12، ويحتفل أصحابه بأعياد ميلادهم في الفترة ما بين 19 يناير وحتى 18 فبراير، وهو من الشخصيات الهادئة التي تميل إلى تحكيم عقلها طوال الوقت، ومع ذلك فهو رقيق القلب، لكنه لا يعبر عن هذا إلا بعد أن يثق في الآخرين.

صفات مواليد برج الدلو

يعرف عن مواليد برج الدلو أنهم من الشخصيات المستقلة، والتي ترفض العتاب أو المصارحة، فهو عنيد، لكنه عندما يصل إلى نقطة الغضب فإنه لا يتراجع، كما أنه لا يتسامح بسهولة.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظ مواليد برج الدلو: القمر اليوم بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

حظك اليوم برج الدلو الصعيد العاطفي

بينما عاطفيا واجتماعيا، تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة، واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.

مشاهير برج الدلو

العقلانية والتوازن بين الحياة العملية والاجتماعية، أبرز صفات مواليد برج الدلو، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الفنانة الراحلة سعاد حسني، مروان خوري، كاتب وملحن ومغنٍ لبناني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.