«التعليم» تفتح باب التسجيل لاستمارة 1 سري لامتحانات الثانوية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، في إطار حرصها بصفة عامة، والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة، بأنه جرى إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة، والخاص بتسجيل استمارة «1 سري» لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية، ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك للترشح للعمل بلجان سير الامتحـان وكذا أعمال تقدير الدرجات، بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة العام الحالي 2021 /2022.

موعد إتاحة الاستمارة

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه جرى إتاحة الاستمارة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022،/3/1 طبقًا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر قانون 155 لسنة 2007، والفئات المنوط بها الترشح للعمل، هم: «مراقبين، وملاحظين، وأعضاء تكنولوجيا المعلومات».

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة، في إطار الإعداد الجيد لجميع أعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022.

إخطار جميع المدارس الثانوية

وأضافت الوزارة في خطابها للمديريات، أنه يجري ترشيح المعاونين الإداريين من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر، مشددة على التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنبيه على السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بسرعة إخطار جميع المدارس الثانوية والإعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني الموضح، والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.