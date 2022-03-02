التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون مقالية واختيار من متعدد

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت في الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المقرر أن تعقد في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بمتحور «أوميكرون».

تعقيم اللجان قبل بداية امتحانات الثانوية بـ48 ساعة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، سيجرى تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات بـ48 ساعة، لتوفير الأمن والأمان لجموع الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيجرى تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة بواقع 15 طالبا بكل لجنة، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، بسبب جائحة فيروس كورونا.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون مقالية

وأوضح المصدر، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، قائلا: «امتحانات الثانوية العامة تحوي على أسئلة مقالية واختيار من متعدد»، منوها بأنه سيحظر الباعة الجائلين بمحيط اللجان، لمنع الزحام أمام اللجان الامتحانية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

قياس درجة حرارة الطلاب

وأشار المصدر إلى أنه سيجرى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، وجميع الطلاب سيلتزمون بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال ساعات الامتحانات، إذ ستوفر جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل جميع اللجان، علاوة على تجهيز كاميرات مراقبة، استعدادا لتركيبها داخل اللجان الامتحانية، لضبط الطلاب الغشاشين.