غدا.. آخر فرصة لتسليم استمارة الثانوية العامة للتقدم للامتحانات 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غداً الخميس 3 مارس، آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين استمارة الثانوية العامة 2022 للمدارس، للتقدم لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو المقبل طبقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لن تقبل استمارة الثانوية العامة بعد المواعيد المحددة

وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس بالتنبيه على طلاب الثانوية العامة، بالتأكد من أن الاستمارة الإلكترونية، موضحا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه بها بالنسبة لطلاب الشعبتين الأدبية و العلمية (علوم -رياضة)، مشددة على أنه لن تقبل الاستمارة من أي طالب تخلف عن المواعيد، مهما كانت الظروف والأسباب.

خطوات تقديم ومراجعة استمارة الثانوية العامة 2022

وأصدرت وزارة التعليم خطوات تقديم ومراجعة استمارة الثانوية العامة 2022 قبل تسليمها للمدارس وترصدها «الوطن» خلال السطور التالية :-

- تسليم الاستمارة الإلكترونية بكل مشتملاتها والتي تم طباعتها من على الموقع الرسمي للوزارة والتي تتضمَّن (أصل شهادة ميلاد ( كمبيوتر)، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطلب و( ۳ ) ثلاث صور حديثة للطالب مقاس 4 × 1 وتكون مطابقة الصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية).

- تسليم الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية بتوقيع ولي الأمر والخاص أن أجهزة الكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.

- مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الالكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ( الشعبة - اللغة الأجنبية الأولي- اللغة الأجنبية الثانية - الديانة - المواد المترجمة- مواد الرسوب للطلاب الراسبين).

- علي الطالب أن يوضح في الاستمارة الالكترونية اللغة الأجنبية الأولي (الإنجليزية- الفرنسية - الألمانية)، اللغة الأجنبية الثانية، سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية في الاستمارة.