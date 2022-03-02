التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 في موعدها.. و«أوميكرون» لن يؤجلها

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أنّ جائحة فيروس كورونا لم ولن تؤثر على سير الامتحانات، وجميع اللجان ستكون معقمة تماما للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بمتحور أوميكرون.

عقد امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو المقبل

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد يوم 11 يونيو المقبل، ولا نية على الإطلاق لتأجيلها بسبب متحور أوميكرون، لافتا إلى أنّ هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتعقيم وتطهير اللجان قبل عقد الامتحانات بنحو 48 ساعة، كما أنّ الجميع داخل الوزارة يعمل على نجاح تسيير امتحانات الثانوية العامة.

أوميكرون لن يؤجل امتحانات الثانوية العامة 2022

وأوضح المصدر، أنّ متحور أوميكرون لن يؤجل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، في مواعيدها المحددة، ومن المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة بأسئلة تضم أجزاء مقالية واختيار من متعدد، وجميع الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أنّه سيتم عقد الامتحانات في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه سيتم إعلان تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت استعداداتها النهائية للتجهيز للامتحانات، لتوفير عامل الأمان والسلامة للطلاب أثناء سير الامتحانات، موضحا أنّه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل لجان الثانوية العامة.