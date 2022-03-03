مشروع «Nureab» يفوز بالجائزة الأولى من برنامج «الفرصة»

حسم مشروع «Nureab» الذي يعمل على تطوير مجال العلاج الطبيعي باستخدام الروبوت، حلقة برنامج المسابقات «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» الفضائية، بعد منافسة مع شريكتي Egike وSeavo، حيث حصل «Nureab» على نسبة تصويت وصلت لـ75.91%.

شهدت حلقة برنامج المسابقات «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» الفضائية، منافسة بين ثلاث شركات، وهي مشروع Egike والمتخصص في صناعة الدرجات العاملة بالبطاريات، ومشروع Nureab والخاص بأجهزة العلاج الطبيعي المتطورة، ومشروع Seavo الخاص بتطوير «الجات سكي».

لميس الحديدي: الحلقة مخصصة بالكامل لشركات الإلكترونيات

واستهلت الإعلامية لميس الحديدي، تقديم البرنامج بقولها، إن الحلقة مخصصة بالكامل لشركات الإلكترونيات ومدعومه بمراكز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا، كما سيتم تخصيص مبلغ مليون جنيه للمركز الأول، والمركز الثاني سيحصل على جائزة احتضان بقيمة 750 ألف جنيه، والثالث سيحصل على جائزة نص مليون جنيه.

أول شركة في الشرق الأوسط تسعى لتطوير مجال العلاج الطبيعي باستخدام الروبوت

وقال أحد مؤسسي مشروع Nureab إنه أول شركة في أفريقيا والشرق الأوسط تسعى لتطوير مجال العلاج الطبيعي باستخدام الروبوت، «فيه أكثر من 2 مليون شخص كل سنة في مصر بيتعرض للإصابة اللي بتؤدى للإعاقة ويحتاج لإعادة تأهيل حركي».

فيما قال أصحاب مشروع Egike، إنه بسبب المشكلات الخاصة بالمواصلات فقد قرر وفريقه تغيير هذا الواقع السيئ عبر مشروع جديد لأول دراجة ذكية مصرية تحل مشكلة المواصلات للمسافات القصيرة، وستقوم الدراجة الجديدة بتسهيل حركة التنقلات كما سيقوم بإطلاق برنامج لتأجير العجلة لرحلة واحده، والحث أيضا على أنشطة ركوب الدرجات.

أما مشروع Seavo، فيخص السياحة البحرية والتي دخلت لمصر في 2019 أكثر من مليار دولار وواحد من أشهر المركبات المستخدمة في السياحة البحرية هي «الجات سكي»، حيث إن عوائد بيع الجيتسكي وصلت لـ1.6 مليار دولار، وتكثر بحوالي 7% كل عام، «متوقع أن العوائد دي تكبر بحوالي 2.5 مليار دولار في 2025».