وظيفة خالية في جامعة طنطا.. الفرصة متاحة للأفضل بـ«نزاهة» و«شفافية»

أعلنت جامعة طنطا، فتح باب التقديم لشغل وظيفة أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية من العاملين بالجامعة، وأوضح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أنّه جرى تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء معايير موضوعية لتحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية، وتطبيق نموذج الإدارة بالأهداف، ورفع كفاءة المنظومة الإدارية، وتوسيع دائرة المشاركة وزيادة الانتماء وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

شروط شغل الوظيفة

أوضح رئيس الجامعة، في بيان عنه، أنّه وفقا لشروط شغل الوظيفة يجب أن يكون المتقدم من العاملين في الجامعة، وألا يكون سبق ووقع عليه أي جزاء أو أحيل لمجلس تأديب، على أن يتقدم بمقترح وافٍ لتحسين أداء وظيفة أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، بما يحققق الرضا مع المتعاملين مع الإدارة وفقا لاهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق.

تقديم الطلبات

وتقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة، على أن يرفق بها المقترح المطلوب والسيرة الذاتية، ويسلم بمكتب الدكتور رئيس الجامعة، اعتبارا من اليوم الموافق 21 / 2 / 2022 ولمدة أسبوع.