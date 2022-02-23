3 شركات تتنافس في برنامج «الفرصة» اليوم.. منها تطبيق لمكافحة التحرش

شهدت حلقة اليوم، من برنامج المسابقات «الفرصة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON» الفضائية، منافسة بين 3 شركات، وهي POSITIVE PACK، وهو مشروع لماكينة تعبئة، ومشروع تطبيق «متخافيش»، الذي يكافح التحرش، ومشروع fit and shop للشراء «أون لاين».

لميس الحديدي: ترك الوظيفة والراتب الثابت مغامرة كبيرة

واستهلت الإعلامية لميس الحديدي، تقديم البرنامج بقولها، إن ترك الوظيفة الرئيسية ذات الراتب والدخل الثابت بهدف تدشين شركة ناشئة، يعتبر مغامرة كبيرة، تحمل في طياتها احتمالات النجاح أو الفشل، وبرنامج «الفرصة» يحاول مساعدة هذه الشركات على الاستمرار دائماً وفقاً لفرص متنوعة، إما عبر التمويل أو التدريب أو الاحتضان أو تعاقدات تجارية.

وأضافت «الحديدي»، أن هذه المشروعات واعدة وتعرض على ملايين المصريين، موضحة أنه إذا كان المشروع يعتمد على التكنولوجيا وحصل على إجمالي درجات أعلى من 70%، يحصل على فرصة احتضان قيمتها 180 ألف جنيه.

ماكينة تعبئة وتغليف صناعة مصرية 100%

وقال أحمد عامر أحد مؤسسي مشروع POSITIVE PACK، إنهم صنعوا ماكينة تعبئة وتغليف وهي صناعة مصرية بنسبة 100% تعمل بتكنولوجيا IOT، موضحًا أن «المشاكل اللي موجودة هي ارتفاع أسعار ماكينات التغليف والتعبئة من حيث الصيانة وسعر بيعها، والماكينة تصنيع وتصميم مصري بالكامل، وبتطلع إنتاجية 3 الآف قطعة في الساعة، وقللت وقت التصنيع بنسبة 50%، وقللنا العمالة على الماكينة، وبنقدمها للبيع بسعر منخفض».

وأكد أصحاب مشروع تطبيق «متخافيش»، أنه يكافح التحرش، موضحين: «واحنا عندنا سبل استنجاد كثيرة، منها استنجاد صوتي بمجرد ما تقول اسم معين وبتحدد الكلمة بتاعتها عن طريق الموبايل بيتبعت الاستنجاد، وبنحاول نساعد الحكومة بحصر أكثر الأماكن اللي محتاجة مساعدة، ولو اكتشفنا إن في مكان يتراوح أعمار المتحرشين فيه من 14 لـ16 سنة، فالحكومة هتعرف إن المدارس في المنطقة دي محتاجة توعية».

تطبيق لتحديد المقاسات بدقة لتسهيل شراء الملابس «أون لاين»

أما أصحاب مشروع fit and shop للشراء «أون لاين»، فقالوا إن فكرة المشروع تعتمد على أن الكثير من الناس يريدون شراء ملابس «أون لاين» ولكن لا يستطيعون بسبب المقاسات التي قد لا تكون منضبطة، والتطبيق الجديد يستطيع تحديد المقاسات بدقة.