إقلاع طائرة مصر للطيران من بوخارست لعودة الطلاب المصريين «فيديو»

ذكرت قناة «إكسترا نيوز»، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء الطلاب المصريين الذين جاءوا عبر الحدود الأوكرانية إلى حدود الدول المجاورة، تابعنا منذ قليل، إرسال مصر طائرة لنقل هؤلاء الطلاب للعودة إلى مصر، قائلة: «الطائرة بالفعل أقلعت من رومانيا، ولن تكون الطائرة الأخيرة، ولكن كلما كان هناك رغبة من المصريين في العودة إلى أرض الوطن ستستمر، أو سيستمر هذا الجسر الجوي».

تحركات مصرية مستمرة

وأضافت القناة في تقرير لها أن التحركات المصرية مستمرة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجلاء المصريين الموجودين في الخارج، «يمكن هذه المرة تحديدًا فيما يخص القادمين من أوكرانيا لكن بشكل عام، اهتمام مصر والدولة المصرية والرئيس بنفسه بالمصريين، عندما تكون هناك أي أزمات في أي مكان بالعالم».

فيما قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، خلال حواره في القناة، إن هذا الأمر يُعد تحركا سريعا، وهناك خلية أزمة في مؤسسة الرئاسة كانت تتابع تغير الموقف على الأرض، كان الموقف في البداية هادئا نسبيًا بأن المصريين يمكن أن يستمروا إلى حين أن تنتهي هذه الأزمة بالمفاوضات، لكن حينما وصلت إلى موقف حاد للغاية تحرك الرئيس السيسي بمسئولية الأب، ورئيس الدولة.

الحفاظ على المواطن المصري حتى في آخر بقاع الأرض

وتابع: « ده بيفكرنا بالمصريين الذين علقوا في المواقف السابقة كأزمة كورونا، وتحرك أسطول الطائرات المصري المدني، وإذا تطلب يكون العسكري، وهذا أمر مهم في الجمهورية الجديدة، وهو الحفاظ على المواطن المصري حتى في آخر بقاع الأرض من أجل حضوره لأرض الوطن، الأزمة الأوكرانية ليست بعيدة، لكن تحرك الرئيس بهذه السرعة وتكليف شركات الطيران وطنية بأنها تنقل مصريين بشكل عاجل، وكان فيه متابعة من وزارة الخارجية المصرية مع الوزراء الممثلين للدول المحيطة لأوكرانيا، لتسهيل المهمة».