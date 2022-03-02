الأمم المتحدة: 227 قتيلا و525 جريحا من المدنيين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا، ارتفع إلى 227 شخصا، إضافة إلى 525 جريحا، منذ اندلاع الحرب الروسية فجر الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية مستعدة لضمان أمن الممرات الإنسانية إذا وافقت أوكرانيا على إنشائها، وأضافت أنه جرى إجلاء أكثر من 140 ألف شخص، من بينهم 39 ألف طفل من أوكرانيا إلى روسيا.