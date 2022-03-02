رئيس التحرير

محمود مسلم

«نيويورك تايمز»: سقوط مدينة خيرسون الأوكرانية بيد القوات الروسية

كتب:

سحر المكاوى
11:44 م | الأربعاء 02 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أفاد مسؤولون أوكرانيون، بسقوط مدينة خيرسون بيد القوات الروسية، كأول مدينة أوكرانية استراتيجية، وفقا لـ«نيويورك تايمز». 

وأكد عمدة خيرسون، ومسؤول أوكراني رفيع المستوى، سقوط المدينة، بحسب ما نقلت قناة «العربية»، وأوضح عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية، أن القوات الروسية تشق طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

فيما أوضحت روسيا، أن المتطرفين في أوكرانيا يعيقون خروج المدنيين من كييف وخاركيف وماريوبول ومدن أخرى.

اقرأ المزيد:

أسبوع على حرب روسيا وأوكرانيا.. ضحايا ولاجئون وحصار عنيف لكييف

الأمم المتحدة: 227 قتيلا و525 جريحا من المدنيين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

أوكرانيا: انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف.. وتفجير جسر لمنع تقدم الروس

سفير مصر ببولندا: استقبلنا 500 طالب من أوكرانيا منهم فاقدي جواز السفر
بقلم سحر المكاوى