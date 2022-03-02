«نيويورك تايمز»: سقوط مدينة خيرسون الأوكرانية بيد القوات الروسية

أفاد مسؤولون أوكرانيون، بسقوط مدينة خيرسون بيد القوات الروسية، كأول مدينة أوكرانية استراتيجية، وفقا لـ«نيويورك تايمز».

وأكد عمدة خيرسون، ومسؤول أوكراني رفيع المستوى، سقوط المدينة، بحسب ما نقلت قناة «العربية»، وأوضح عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية، أن القوات الروسية تشق طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

فيما أوضحت روسيا، أن المتطرفين في أوكرانيا يعيقون خروج المدنيين من كييف وخاركيف وماريوبول ومدن أخرى.