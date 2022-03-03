ما لا تعرفه عن نور قدري.. بدأت حياتها الفنية من بوابة الغناء

تصدرت الفنانة نور قدري عمليات البحث على «جوجل» وترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها، أمس الأربعاء، في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على شاشة «cbc»، إذ قالت إنها بدأت حياتها الفنية عن طريق الغناء، وبعد ذلك عُرض عليها عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، مشيرة إلى أنها ظلت تخطو خطوات واضحة وثابتة في مشوارها الفني حتى عام 2011، وهو العام الذي أنجبت في ابنها حمزة، ما اضطرها إلى الابتعاد عن الفن، من أجله.

وأضافت «قدري»، أنها عندما قررت العودة مرة أخرى إلى عالم الفن بدأت من الصفر، فقدمت في ورشة المخرج خالد جلال، لأنها كانت على يقين أن العروض يحضرها كل الوسط الفني، لافتة إلى أنها تلقت الدعم من الجميع في هذه الورشة.

من هي نور قدري؟

وُلدت نور قدري في 13 يناير 1982، واتخذت قرار الدراسة في معهد الموسيقى العربية، وتمكنت من الحصول على البكالوريوس لتتجه إلى عالم الغناء بعد ذلك، وبدأت حياتها الفنية من خلال شركة «روتانا»، وقدمت عددا من الأغنيات من بينها: «ومين سمعك، هتسمع قريب أوي، تاج راسي».

برنامج Saturday Night Live بالعربي

قدمت «قدري»، عددا من برامج الأطفال في بدايتها، ولكنها اشتهرت من خلال برنامج «Saturday Night Live بالعربي»، مع: خالد منصور، شادي ألفونس، توني ماهر، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، وغيرهم.

واستطاعت من خلال البرنامج، أن تحقق شهرة واسعة في مصر والوطن العربي، لتخوض بعد ذلك تجربة التمثيل في التلفزيون من خلال بعض المسلسلات، ومنها: «ملكة في المنفى، عوالم خفية، كله بالحب، فارس بلا جواز»، كما قدمت عددا من الأعمال السينمائية، مثل: «ممنوع الاقتراب أو التصوير، قلب أمه، سبع البرمبة، ديدو».

آخر أعمال نور قدري

تشارك نور قدري، حاليا في مسلسل «عودة الأب الضال»، الذي سيتم عرضه قريبا حسبما صرحت لبرنامج «معكم».