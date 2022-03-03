قطع المياه في محافظة الجيزة غدا.. تعرف على الأماكن

ناشدت شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة، المستشفيات والمراكز الطبية وأصحاب المخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه، وذلك بسبب قيام الشركة بقطع المياه عن عدة مناطق مختلفة بداية من مساء الغد، الجمعة.

وأشارت شركة مياه الشرب في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بسبب القيام بأعمال تجديد طلمبات المياه بمحطة جزيرة الدهب، بمنطقة البحر الأعظم في محافظة الجيزة، ستقوم بقطع المياه لمدة 6 ساعات فقط، وذلك بدءًا من الساعة 12 مساء يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل.

مناطق قطع المياه بالجيزة

وأكدت الشركة فى بيانها عبر «فيسبوك»، أن المناطق المتأثرة بعملية قطع المياه، هي كما يلي:

- شارع ربيع، الجيزة،.

- ساقية مكي.

- المنيب.

- شارع البحر الأعظم.

- ميدان الجيزة.

- منطقة القصبحي.

وذكرت شركة مياه الشرب، أنها ستوفر احتياجات المواطنين في المناطق المتضررة من أعمال التجديد، عبر الدفع بسيارات للمياه.

نصائح لترشيد استهلاك المياه

وفي السياق نفسه، وجهت الشركة القابضة للمياه، عدة نصائح للمواطنين من أجل ترشيد استهلاكهم، على النحو التالي:

- التأكد من إغلاق صنبور المياه جيدا بعد الاستخدام.

- التأكد من عدم وجود أى مشاكل فى السباكة داخل المنزل أو مكان العمل، حتى لا تتسرب المياه دون فائدة.

- احرص على تركيب قطع غيار جديدة في الصنبور، توفيرًا للمياه المستهلكة.

- إذا كنت من المزارعين، يجب عليك استخدام الأجهزة الحديثة فى عمليات الري «التنقيط»، ضمانًا لتوفير المياه وعدم إهدارها.

- عندما تغسل سيارتك، استخدم المياه عن طريق الدلو وليس الخرطوم، لمنع إهدار كمية كبيرة منها.

- الابتعاد عن العادة السيئة برش المياه فى الشارع، فى أوقات الطقس الحار، أمام المقاهي والمحلات التجارية.