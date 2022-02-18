قطع المياه بالقاهرة عن عدة مناطق بالقاهرة غدا

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أماكن قطع المياه بالقاهرة، حيث تشهد محافظتا القاهرة والجيزة قطع مياة الشرب عن عدة مناطق اليوم وغدا بسبب أعمال اصلاح وصيانة، وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة على قطع مياه الشرب عن نحو 14 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدا بداية من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء بسبب القيام بأعمال صيانة داخل محطة مياه مسطرد.

وأكدت الشركة أن المناطق المتآثرة من انقطاع المياه بالقاهرة هى عين شمس الشرقية والغربية والمطرية والنزهة الجديدة وشارع الحجاز ومتفرعاته وجامع الفتح ومتفرعاته وميدان الإسماعيلية والشيراتون والملتقى العربي والكلية الحربية والهايكستب وميدان تريمف وشارع البترول وشارع فريد سميكة ومتفرعاته.

وطالبت شركة مياه الشرب المواطنين بتوفير احتياجاتهم قبل قطع المياه بتلك المواقع بالقاهرة غدا مع التأكيد على تسيير سيارات مياة شرب بالمواقع المتضررة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

أماكن قطع المياه بالجيزة

وفى سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة مساء اليوم لمدة 8 ساعات بداية من الثامنة مساء اليوم حتى الرابعة صباحا ،وأكدت الشركة أن قطع المياه بالجيزة وتحديدا عن البدرشين وقراهايأتى تنفيذ لأعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية من خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة بمحطة مياه البدرشين.

توفير سيارات مياة بالمناطق المتضررة

وشددت محافظة الجيزة على الإلتزام بالجدول الزمني المحدد وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور انتهاء أعمال الصيانة، مع التأكيد على أصحاب المخابز والأفران والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، علاوة على توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بـ125، وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنها تعمل على توفير كل الخدمات فترة انقطاع المياه وعلى المواطنين توفير احتياجاتهم قبل انقطاع المياه.