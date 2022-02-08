قطع المياه عن بعض مناطق مركز شربين بالدقهلية لمدة 8 ساعات غدا
كتب:
صالح رمضان
02:34 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
قطع مياه الشرب - أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ قطع المياه وضعفها لمدة 8 ساعات، في بعض المناطق بمركز شبين بالمحافظة، بسبب القيام بأعمال ربط خطوط مياه جديدة قطر 600 مم خط أبو جلال، مركز شربين، غدا الأربعاء الموافق 9/2/2022، بداية من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.
انقطاع المياه عن عدد من المناطق وضعفها بمناطق أخرى
وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ فإن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «قرى مجلس قروي أبو جلال، وقرية الحصص، وقرية العيادية، وحي الزهور، وحي السلام»، وضعف ضغوط المياه عن المناطق التالية: «قرى مجلس قروي رأس الخليج، ومجلس قروي كفر الترعة القديم».
مياه الدقهلية تهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم
وأهابت شركة مياه الدقهلية، بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه، والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.