قطع المياه عن بعض مناطق مركز شربين بالدقهلية لمدة 8 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ قطع المياه وضعفها لمدة 8 ساعات، في بعض المناطق بمركز شبين بالمحافظة، بسبب القيام بأعمال ربط خطوط مياه جديدة قطر 600 مم خط أبو جلال، مركز شربين، غدا الأربعاء الموافق 9/2/2022، بداية من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.

انقطاع المياه عن عدد من المناطق وضعفها بمناطق أخرى

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ ‏فإن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «قرى مجلس قروي أبو جلال، وقرية الحصص، وقرية العيادية، وحي الزهور، وحي السلام»، وضعف ضغوط المياه عن المناطق التالية: «قرى مجلس قروي رأس الخليج، ومجلس قروي كفر الترعة القديم».

مياه الدقهلية تهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم

وأهابت شركة مياه الدقهلية، بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه، ‏والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه ‏الشرب خلال فترة الانقطاع.