نداء عاجل لمستشفيات ومخابز الفيوم والجيزة: خزنوا احتياجاتكم من المياه 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه بعدة مناطق بمحافظتي الفيوم والجيزة، نظرا لإجراء بعض أعمال الصيانة اللازمة، في الخزنات ببعض محطات المياه.

أشارت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى قطع المياه في الفيوم لمدة 24 ساعة، على مناطق: «كوم أوشيم، ومنشأة طنطاوي، ومركز طامية بالكامل، ومنشأة بنى عتمان والمراكز التابعة لهم، ومركز الناصرية، وسنورس، وسيلا العدوة، الصالحية».

موعد قطع المياه عن 8 مناطق بالفيوم

أوضحت أن المدة تبدأ من صباح اليوم الأربعاء، حتى صباح غد الخميس، من أجل عمل صيانة طارئة لخط مياه الشرب قطر 1200مم، بمنطقة عزبة أمين بقرية العزيزية، وصيانة أيضا بخط 1000مم، بجوار كوبري بيومي على بحر وهبي بمركز طامية.

وناشدت الشركة المواطنين من سكان هذة المناطق، بتخزين المياه، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمراكز الطبية، موضحة أنها كما ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، بكل الأماكن المتأثرة بقطع المياه.

قطع المياه عن البدرشين في الجيزة

أعلنت شركة المياه أيضا، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات، عن مدينة ومركز البدرشين والقرى التابعة لها، بمحافظة الجيزة، بداية من 8 مساء يوم الجمعة المقبل، حتى الساعة 4 صباحا من فجر السبت، من أجل عمل الصيانة السنوية، للخزنات الأرضية بالبدرشين، وهي: «خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة» بمحطة مياه البدرشين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بالمتابعة المستمرة مع الشركة، من أجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد، الذي أعلنته شركة المياه لفترة قطع المياه، وإعادة الضخ في الوقت المعلن من جانبها، دون أي تاخير.

وناشدت محافظة الجيزة، من خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، المستشفيات والمركز الطبية بالمركز والمخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن شركة مياه الشرب، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه للتواجد فى الأماكن المتاثرة بقطع المياه.