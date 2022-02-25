ربة منزل تنهي حياتها بمبيد حشري بعد خلافات مع زوجها في الدرب الأحمر

أنهت ربة منزل في منطقة الدرب الأحمر حياتها بتناول مبيد حشري، بسبب خلافات أسرية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المنتحرة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية القصة ببلاغ لقسم الشرطة

وتلقى مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر إخطارا من معهد السموم بوفاة ربة منزل في أثناء إسعافها، إثر تناولها لمبيد حشري، وبالانتقال تبين أن الجثة لسيدة تدعى «عبير ح» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات عن أن المنتحرة كانت تعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة، وأضافت التحريات أن خلافا أسريا حدث بينها وبين زوجها، وتناولت مبيدا حشريا لإنهاء حياتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات

مقتل فران علي يد شقيقين بسبب علاقة غير شرعية مع والدتهما

وفي سياق آخر، تمكنت مباحث القاهرة من كشف غموض العثور علي رأس آدمية لشاب في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتبين أنها خاصة بشاب يعمل فرانا، ومقيم بدائرة قسم الشرطة واصل بلدته أسيوط، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين بسبب اكتشافهما وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليها ووالدتهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن باقي أجزاء الجثة والأداة المستخدمة في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.