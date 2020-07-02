عاجل.. مريضة نفسية تقتل مهندسا في المنوفية: ضربته بطوبة

لقي مهندس يدعى عماد عطية يوسف، مصرعه إثر قيام سيدة مريضة نفسيا تدعى "صفاء. ع"، بضربة بحجر أدت إلى انكسار في فقرات الرقبة وتدمير النخاج الشوكي أسفل الرقبة، وجرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج، ولكن دون جدوى حيث فارق الحياة فور وصوله للمستشفى.

وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة مهندس يدعى "عماد عطية يوسف"، 45 سنة، مهندس، إثر قيام سيدة مريضة نفسيا تدعى "صفاء. ع" بالاعتداء عليه أثناء سيره على محطة قطار مدينة تلا، حيث لقي مصرعه وتم إلقاء القبض على المتهمة.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة، المقدم محمد المهدي نائب مأمور مركز شرطة تلا، والمقدم أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، والنقيب عمرو طاحون معاون مباحث تلا، وتبين من خلال التحريات أن المتهمة تعاني من اضطرابات نفسية، وبسؤال الشهود في الواقعة أكدوا أنه أثناء سير المجني عليه على محطة قطار تلا قامت المتهمه الاعتداء عليه بطوبه "بازلت" تستخدم في أعمال السكك الحديدية، على منطقة الفقرات أسفل الرأس مما أدى لوفاته.

وتمكنت مباحث تلا، من إلقاء القبض على المتهمه وإيداعها السجن، فيما قررت نيابة تلا حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإيداعها إحدى المستشفيات النفسية، فيما سادت حالة من الحزن على أهالي تلا بعد الإعلان عن وفاة المهندس عماد عطية، لما يتمتع به من حسن الخلق واحترم الصغير والكبير وخدمة الناس في كل وقت.