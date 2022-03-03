«العليا للفيروسات»: معدلات الإصابة بكورونا مطمئن ويجب الحذر في رمضان

حذرت الدكتورة وجدية أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من التهاون خلال الفترة المقبلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خاصة مع انخفاض أعداد الإصابات بالمرض بين المصابين حاليا.

الدكتورة وجدية أنور: يجب الحذر من زيادة إصابات كورونا

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة المرض، وكذلك السرعة بالحصول على لقاح كورونا، مع الاهتمام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وتناول الأغذية و المشروبات المحفزة للمناعة.

وتابعت أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين مطمئن، إذ تقل الأعداد يوميا، مع انخفاض نسب الإشغالات بالأماكن المخصصة لعزل المصابين عن المعدلات السابقة.

مخاوف من انتشار الفيروس بسبب رمضان والتقلبات الجوية

ولفتت الدكتورة وجدية أنور إلى ضرورة الحذر من زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول شهر رمضان وزيادة التجمعات العائلية واللقاءات، بالإضافة إلى التقلبات الجوية بالبلاد بالأسابيع المقبلة، من زيادة الرياح و العواصف الهوائية المحملة بالأتربة.

وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة من قبل اللجنة للوضع ورصد أي مستجدات بشأنه والتوصية المستمرة للجهات المعنية تجاه الأزمة، مشيرة إلى أن هناك استعدادات على أعلى مستوى وأنه لا توجد أي أزمات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات و التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات تتعلق بالمرض، مع التأكيد على إتباع كافة الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالأزمة لمواجهتها والحد من انتشارها.