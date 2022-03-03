التعليم العالي: الكشف عن الكيانات الوهمية المضبوطة خلال الأسبوع المقبل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن لجان الضبطية القضائية بالتعليم العالي تواصل مهامها في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية التي تعمل على تقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني وليس لها أي تراخيص لازمة بشأن تقديم الخدمة التعليمية، مشددًا على أن الأسبوع المقبل سيتم الكشف عن ضبطية قضائية لعدد من الكيانات الوهمية المخالفة للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن الوزارة ممثلة في لجنة الضبطية تعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع لرصد ومتابعة عمل أي كيانات تعليمية غير مرخصة.

التعليم العالي تكشف أسماء المؤسسات المعتمدة

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن الأعلى للجامعات الحكومية كشف عبر موقع الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وكذلك الإنترنت، عن أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبله ومن التعليم العالي العالي سواء داخل مصر أو خارجها، مناشداً الطلاب ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي والمجلس بشأن الاستعلام عن المؤسسات التعليمية المختلفة، تجنباً للوقوع فريسة تحدت أسنان منعدمي الضمير من أصحاب الكيانات الوهمية.

ضبط 260 كيانا وهميا

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم والبحث العلمي، أن لجنة الضبطية القضائية نجحت حتى الآن في ضبط ما يزيد عن 260 كيانا وهميا منذ عملها عام 2015، لافتا إلى أن مصير الكيانات الوهمية التي يتم ضبطها هو الإحالة للنيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم ومخاطية الجهات المعنية لغلق الكيانات.