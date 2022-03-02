«التعليم العالي»: بدأنا الإعداد لتنسيق الجامعات 2022.. ولا تعديلات

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف على التنسيق، إن الوزارة بدأت الاستعداد لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2022، منذ فبراير الماضي، وذلك من خلال تجهيز مكتب تنسيق القبول، وتوفير الاستعدادات اللوجستية للمكتب وفروعه، من خلال تجهيز «السيستم» الخاص بالتنسيق وطباعة الأوراق والملفات الخاصة بالتقديم، لافتا إلى أن التجهيزات تبدأ قبل انطلاق أعمال التنسيق بشهور.

التعليم العالي: لا تعديلات على التنسيق

ذكر «عطا»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قواعد التنسيق الخاصة بقبول الطلاب في الكليات كما هي، ولم يطرأ أي تعديل عليها، لافتا إلى أن التعديلات الخاصة بقواعد التنسيق هي حق للمجلس الأعلى للجامعات ولم يتم مناقشتها أو عمل أي تغيير بها عن العام الماضي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات يعمل طوال العام.

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وأضاف أن مكتب التنسيق نجح العام الماضي في تنسيق أكثر من 850 ألف طالب بمختلف الكليات والمعاهد الحكومية، مشيرا إلى أن عملية التنسيق مرت دون رصد أي مشكلات بشأنها، إذ تم التعامل مع توزيع رغبات الطلاب بمختلف الكليات إلكترونيا، ولم يتدخل العنصر البشري في عملية التوزيع، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع التنسيق، لأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات مرتبط بنسب الإقبال والأعداد المقررة لكل كلية.