طقس الإسماعيلية اليوم.. رياح وأتربة وتغير في درجات الحرارة 

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الخميس، طقسا متقلبا عقب حالة من الاستقرار في حالة الجو طوال الأسبوع، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة على كافة أنحاء المحافظة.

وتسببت حركة الرياح في إثارة الأتربة والغبار، ما تسبب في وجود عاصفة ترابية متوسطة تظهر بوضوح على الطرق الصحراوية والسريعة في الإسماعيلية.

«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال على كافة الأنحاء

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حركة الرياح تنشط اليوم الخميس على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبحسب صور الأقمار الصناعية، أشارت بيانات هيئة الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وقال البيان، إن اليوم الخميس يشهد حالة من برودة الطقس بسبب دخول الجبهة الباردة (الرياح الشمالية الباردة) على القاهرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تشهد كافة الأنحاء انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل من (4:7) درجات، ليسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن تسجل القاهرة اليوم 20 درجة مئوية، بعد أن شهدت العديد من محافظات أمس الأربعاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

سيولة مرورية على الطرق

وكثفت الخدمات الأمنية والمرورية من تواجدها على طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية منذ صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ في المراكز والمدن وداخل مدينة الإسماعيلية، بالتزامن مع هبوب الرياح منذ منتصف ليل أمس، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بارتكازات إضافية على الطريق السريعة والصحراوية تحسبا لأي طارئ.