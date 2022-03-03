«سكاي نيوز»: إقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا

أكدت مصادر روسية، إقامة ممرات إنسانية من مدن عدة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت في وقت سابق، بأغلبية ساحقة، قراراً غير ملزم يطالب موسكو بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا.

التصعيد في أوكرانيا

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين، إنه يجب وقف التصعيد في أوكرانيا لتقديم المساعدات.

وأوضح المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ان ملايين الأشخاص بحاجة لمساعدات إنسانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي تغريدة على موقع التدوينات القصير ة «تويتر»، أوضح جراندي، أن مليون لاجئ أوكراني فروا من البلاد على الدول المجاورة لـ بلادهم ،منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، يوم الخميس الماضي.

جراندي يعتزم التوجه إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا

وأشار المسؤول الأممي، إلى اعتزامه التوجه إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا.

واليوم الخميس، قالت سلطات كوريا الجنوبية، إن الهواتف المحمولة والسيارات لا تخضع لـ القيود الأمريكية الشاملة على صادرات البلاد إلى روسيا.