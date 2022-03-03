واشنطن: موسكو لم تتوقع الوضع الحالي.. ومليون شخص فروا من أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن موسكو لم تتوقع الوضع الحالي في أوكرانيا، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه قوة عسكرية كبيرة هناك، وعدة خيارات للتقدم ميدانيا، مشددًا على أنه من الصعب توقع أين ستسير الأمور في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح أمس الأربعاء بأن واشنطن مستعدة للتصدي لهجمات إلكترونية محتملة من روسيا.

وأوضح البنتاجون في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأمريكية، لا ترى أي مؤشرات على أن قوات بيلاروسيا بصدد المشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا.

وكان السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي جلاز، أشار في وقت سابق، إلى أن «مينسك» لم ولن تقبل ولا تخطط للمشاركة في العملية العسكرية.

فيما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العالم الحر سيحاسب بوتين على أعماله، مضيفا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بلاده واجهت الأكاذيب الروسية بالحقيقة

وشدد بايدن على أنه بذل جهدا كبيرا في توحيد الحلفاء الأوروبيين، فيما قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارة الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تبحث عن وسائل لخفض استهلاك نفط روسيا.

وأضاف كبير مستشاري الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، سيدريك ريتشموند، أن كل شيء مطروح على الطاولة بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الروسي، مشيرا إلى عدم وجود استعدادات لفرض مثل العقوبات حاليا.

كييف: العدو مخطئ إذا اعتقد أن «كييف» سندافع فقط عن أوكرانيا

قال وزير الأمن الوطني الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إن بلاده ستقوم بما تراه ضروريا، مشيرا إلى: العدو «روسيا» مخطئ إذا اعتقد أن «كييف» سندافع فقط عن أوكرانيا.

وكان رئيس البلاد فولديمير زيلينسكي، أشاد في وقت سابق، بـ بطولة الأوكرانيين في إحباط مخططات موسكو الملتوية، وقال المسؤول الأوكراني، إن الحرب الروسية وحدت مواطني بلاده.

الرئيس الأوكراني: قوات موسكو العسكرية فقدت 9 آلاف جندي خلال أسبوع

وأوضح زيلينسكي، أن قوات موسكو العسكرية فقدت 9 آلاف جندي خلال أسبوع، مطالبا القوات الروسية بوقف استهداف المدنيين

وفي وقت سابق، طلبت السلطات الأوكرانية، من سكان عاصمة البلاد «كييف» النزول إلى الملاجئ، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المدينة الاوكرانية.

ودوي في وقت سابق، 4 انفجارات قرب إحدى محطات المترو في العاصمة الأوكرانية «كييف».

مليون شخص فروا من أوكرانيا

من جانبها، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، أن مليون شخص فروا من أوكرانيا في أسرع موجة للهجرة هذا القرن، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت من أسبوع.

«موسكو» ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة: العين بالعين

بدورها، قالت وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، إن موسوكو سترد على عقوبات واشنطن الجديدة، وأوضح رئيس الوكالة، دميتري روجوزين، على «تيليجرام»: «إذا نحن سنرد عليكم غدا العين بالعين».

وقالت السلطات الروسية، إنها تعد لإرسال 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، فيما أشارت وزارة «الدفاع الروسية»، إلى ان السلطات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة كييف وخاركيف وماريوبول

وكانت موسكوة، صرحت في وقت سابق، إن سيناريو الضغط على الزر النووي مروع ولن يحدث أبدا تحت أي ظرف

بدوره، اعتبر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن العقوبات على موسكو، جريمة ضد الشعب الروسي، مضيفا لـ قناة «دي تيليفيزيون» الفنزويلية: «هذه حرب اقتصادية وهذا جنون».

وفي تصريح لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، قال مصدر مطلع، إن شركة «رويال داتش شل» النفطية الهولندية البريطانية، تواصل شراء النفط والغاز من روسيا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن بلاده سترسل معدات عسكرية هجومية إلى «المقاومة الأوكرانية». وفي تصريحات تليفزيونية، أوضحت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبلز، أن المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا تشمل 1370 قاذفا و700 ألف رصاصة ورشاشات خفيفة.

«برلين» تصادر يختا فاخرا للملياردير الروسي «عليشر عثمانوف»

وكان موقع «ذا سبيكتاتور إندكس»، قال في وقت سابق، إن السلطات الألمانية، صادرت يختا فاخرا لـ ملياردير روسي يدعى «عليشر عثمانوف»