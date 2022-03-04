أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

تحتوي الفاكهة على العديد من المواد الغذائية المهمة سواء كانت ألياف أو فيتامينات أو معادن ومضادات أكسدة مفيدة للجسد، وتتميز الفاكهة باحتوائها على فيتامين «ج» بالإضافة إلى البوتاسيوم، وهو يقلل من فرص الإصابة بأمراض السرطان، والسكري وأمراض القلب، كما أن الفاكهة تمد الجسم بالشعور بالشبع ما يجعلها تساعد على خسارة الوزن.

وتهتم ربات اليوم بمتابعة أسعار الفاكهة المختلفة مثل الموز والبرتقال واليوسفي، فهي أساسية في كل بيت خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة المختلفة، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق:

سعر الموز في الأسواق

سجل سعر الموز 10 جنيهات للكيلو الواحد، وفق الجولة الصباحية التي قامت بها «الوطن» في الأسواق لمتابعة أسعار الفاكهة، اليوم الجمعة الموافق 4 مارس.

أسعار الفاكهة في الأسواق

يتراوح سعر اليوسفي بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل الكيوي سعر 25 جنيهًا للكيلو الوحد، وسجلت الفراولة سعر 10 جنيها للكيلو الواحد، كما جاء سعر كيلو البرقوق بـ25 جنيها، وسجل سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع، أما الأفوكادو بلغ سعره 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل التفاح سعر 25 جنيهًا للأمريكاني، ووصل سعر التفاح السوري واللبناني لـ18 جنيها في الأسواق، كما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

واختلفت أسعار الفاكهة في سوق العبور على النحو التالي:

سعر التفاح في سوق العبور

سجل سعر التفاح بين 12 و20 جنيها باختلاف النوع في سوق العبور.

سعر الفراولة في سوق العبور

اختلف سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور.

سعر العنب في سوق العبور

كما سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور 30 جنيها.

سعر الجوافة في سوق العبور

وجاء سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات بسوق العبور.

سعر البرتقال

واختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و3.50 جنيها.