أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 3-3-2022

تمد الفواكه الجسم بالفيتامينات المتنوعة التي يحتاجها، حيث تساهم في سلامة صحة الجسد، وتقي الجسم من عدد من الأمراض الضارة أبرزها أمراض القلب والسرطان، كما أنها تساعد في إخراج السموم من الجسم والحفاظ على جمال الجسم والبشرة، وتساهم في حماية الجسد من الأمراض المزمنة لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها نستعرض أسعار الفاكهة في أسواق مصر وفقا لجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» وذلك على النحو التالي:

أسعار التفاح في أسواق مصر اليوم

اختلف سعر التفاح في الأسواق اليوم، باختلاف النوع، حيث سجل سعر التفاح الأمريكاني 25 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها للكيلو الواحد، كما وصل سعر التفاح السوري واللبناني لـ18 جنيها في الأسواق، وذلك وفق الجولة الصباحية للوطن في الأسواق اليوم الخميس الموافق 3 مارس الحالي.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر

وسجل سعر البرتقال سعر يتراوح بين 3 لـ5 جنيهات باختلاف النوع، وسجل الموز سعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل اليوسفي سعر يتراوح بين 8 و10 جنيهات، وجاء كيلو الأفوكادو بسعر 50 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو البرقوق لـ 25 جنيها، وسجل سعر كيلو الكيوي اليوم نحو 25 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفراولة بـ 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

واختلف سعر كيلو الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات في سوق العبور اليوم، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 إلى 8 جنيهات، كما سجل كيلو البرتقال البلدي سعرا تراوح بين 2.50 جنيهات إلى 4.50 جنيهات، وسجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور 30 جنيها، وتراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيها باختلاف النوع في سوق العبور