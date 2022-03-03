روسيا: دمرنا أكثر من 1600موقع عسكري أوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها دمرت أكثر من 1600 موقع عسكري منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنك» الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف.

روسيا: إصابة 1612 هدفاً للقوات الأوكرانية

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها أصابت 1612 هدفاً للقوات الأوكرانية، شملت 62 موقعًا للقيادة ومركزًا للاتصالات، و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، وBuk M-1 وOsa.

وشملت الخسائر أيضًا تدمير 52 محطة رادار، و49 طائرة أوكرانية على الأرض، و13 طائرة في الجو، و606 دبابات وعربات مدرعة و67 بطارية صواريخ.

تطويق مدينة ماريوبول

وأضاف بيان الوزارة أن «القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تُضيِّق الخناق على مدينة ماريوبول، وتسيطر على مناطق فينوغرادنويه ساراتكا وفوديانويه».

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن قوات «جمهورية لوغانسك الشعبية»، بدعم من القوات المسلحة الروسية، تواصل عملياتها الهجومية التي وصلت إلى كراسني ليمان، بريفوللي، الضواحي الشمالية سيفيرودونيتسك، وتقدمت 4 كيلومترات.

وأوضح المتحدث أن وحدات من القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية ضيّقت الخناق وعملت تطويق مدينة ماريوبول، كما سيطرت على مناطق فينوغرادني وسارتاكا وفوديان.

تسليم المساعدات الإنسانية

وحول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى تسليم العسكريين الروس شحنة من البضائع الإنسانية، من منطقة بيلغورود «روسيا» إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية الواقعة قرب الحدود الروسية الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

ولفت إلى تسليم أكثر من 30 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مدينة فولتشانسك وبلدة كازاتشيا لوبان، الحضرية، من منطقة بيلغورود المجاورة، بناء على طلب السكان المحليين.

وأوضح أن الشحنة جرى تأمينها من قبل الجنود الروس، وتسليمها إلى سكان البلدات الحدودية، حيث كانت تضم منتجات غذائية من الحبوب والأسماك واللحوم المعلبة، بالإضافة إلى منتجات المخابز والحلويات ومياه الشرب.