مارلين مانسون يقاضي إيفان راشيل وود بتهمة التشهير

رفع الموسيقي الأمريكي مارلين مانسن دعوى قضائية ضد الممثلة إيفان رايتشل وود، يتهمها فيها بـ «التشهير»، بعد مزاعم الاعتداء الجنسي عليها من قبل «مانسون»، التي وصفها بـ «الكاذبة والسخيفة»، في الدعوى التي تتضمنت أيضا عددا من الاتهامات، وقدمها في محكمة لوس أنجلوس العليا، أمس الأربعاء، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«مانسن» يتهم خطيبته السابقة بالكذب

قال «مانسن»، واسمه الحقيقي «بريان وارنر»، إن اتهامات خطيبته السابقة ضده بالاعتداء الجنسي عليها، كاذبة وخبيثة، وأدى وصفها له بشكل علني بـ «المغتصب والمعتدي» إلى إخراج مسيرته الفنية الناجحة عن مسارها، وجاء في الدعوى أنها وراء سلسلة طويلة من الاتهامات ضده بسوء المعاملة والعنف والاعتداء.

وذكر في ملف الإدعاء أن «وود» انتحلت شخصية عميل «FBI»، من خلال تزوير وتوزيع خطاب وهمي لخلق مظهر زائف بأن ضحايا «مانسن» المزعومين وعائلاتهم كانوا في خطر، كما قدمت قوائم مراجعة ونصوص للمتهمين وأدلوا ببيانات كاذبة عن عمد، بما في ذلك «اعتداء جنسي على قاصر»، ما دفعه إلى طلب إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، وتشمل الدعوى اتهامات منها التسبب في ضائقة عاطفية متعمدة، وانتهاك قانون الاحتيال الشامل لبيانات الكمبيوتر، وانتحال الهوية عبر الإنترنت.

«وود» تتهم «مانسن» بالاعتداء عليها

كانت «وود» واحدة من عدة نساء تقدمن في وقت مبكر من العام الماضي بإدعاءات الاعتداء الجنسي ضد «مانسون»، وقالت في منشور عبر حسابها على «إنستجرام» في ذلك الوقت: «اسم المعتدي هو براين وارنر، المعروف أيضا للعالم باسم مارلين مانسن، لقد بدأ في العناية بي عندما كنت مراهقة وأساء إليّ بشكل مروع لسنوات، لقد تم غسل دماغي والتلاعب بي، انتهيت من العيش في خوف من الانتقام أو الافتراء أو الابتزاز»، متابعة: «أنا هنا لفضح هذا الرجل الخطير قبل أن يدمر المزيد من الأرواح، أنا أقف مع العديد من الضحايا الذين لن يصمتوا بعد الآن».

وأصبحت علاقة «وود ومانسون» علنية، في عام 2007، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما وكان يبلغ من العمر 38 عاما، وتمت خطبتهما في عام 2010 ولكنهما انفصلا في وقت لاحق من ذلك العام، وبعد ظهور الادعاءات ضد «مانسون»، تم استبعاده من قبل شركة التسجيلات الخاصة به، كما انفصل عنه مدير أعماله تونى سيولا بعد 25 عاما من العمل معا، وتم استبعاده من مسلسل «American Gods».