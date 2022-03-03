5 خطوات للحصول على تأمين اجتماعي للعمالة غير المنتظمة

أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المزايا الخاصة التى يمكن الاستفادة منها لفئة العمالة غير المنتظمة، إذ تم أدرجهم في قانون التأمينات الجديد، وتحديد معاش لهم بقيمة 900 جنية.

وتضمن قانون التأمينات والمعاشات، أنه تم إدراج العمالة غير المنتظمة، تحت مظلة التأمين الاجتماعي، مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين كل الفئات.

شروط الحصول على المعاش التأميني:

- أن يسجل العامل في مكتب التأمينات التابع لمنطقته.

- أن يقوم بملء استمارة نموذح رقم 1 طلب اشتراك مؤمن عليه، من هنا

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقرير طبي، صادر من الجهة الطبية المختصة، وذلك عند بدء الاشتراك.

- بيان بتدرج المهنة، يصدر من مصلحة الأحوال المدنية.

فئة العمالة غير منتظمة

هذا وقد حدد هيئة التأمينات والمعاشات، فئات العاملة الغير منتظمة التي ينطبق عليها هذه الشروط، ومستحقة للانضمام تحت مظلة التأمينات والمعاشات، وهي كالتالي:

- العاملين باليومية، أو ما يطلق عليهم «عمال التراحيل».

- العاملين بالمنازل تحت مسمي «الخدم».

- العمالة المؤقتة في المزارع بتربية الماشية والدواجن أو المناحل.

- العمالة المؤقتة في موسم الحصاد الزراعي.

- الباعة الجائلين، وموزعي الصحف، والحرفيين.

- المقرئين ومحفظو القرآن

- المرتلون من خدام الكنيسة.

وسبق أن أكدت التأمينات والمعاشات، أن العامل غير المنتظم، يستحق المعاش بعد بلوغه سن الـ60 عاما، كما يجوز حسب القانون أنّ يزيد إجمالي المعاش لهم، عن 80% من الحد الأقصى للأجور، بداية من تاريخ الاستحقاق.

يذكر أن الدولة المصرية، كانت شديدة الحرص على الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، خاصة مع بدء جائحة فيروس كورونا، إذ إنها كانت من أكثر الفئات التي تأثرت بتداعيات هذا الفيرس.

وبناء على ذلك، صدر قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة شهرية 500 جنية لفئة العمالة الغير منتظمة.