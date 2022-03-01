بدء صرف معاشات مارس 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن

تبدأ البنوك ومكاتب البريد صرف معاشات شهر مارس 2022 لأكثر من 10 ملايين و670 ألفا و996 مستفيدا، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، كما سيتم الصرف أيضا من الهاتف المحمول ومن خلال شركة فورى.

تغذية ماكينات «ATM» بنك ناصر بالنقدية بشكل مستمر

وأكد بنك ناصر الاجتماعى فى تقرير له، أنه يتم تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، مؤكدا أن صرف معاشات مارس 2022، متاح من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو من البنوك الأخرى، كما سيكون متاحا في 104 فروع مختلفة للبنك، كما يتم العمل في إطار خطة الدولة على استبدال منظومة بطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة.

انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء بـ10 محافظات

من جانبها، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفق بيان لها، أن المرحلة الأولى لتغيير البطاقة الزرقاء «البلاستيكية» تتهي الشهر الجارى مارس 2022، مشيرة إلى أنها تشمل 10 محافظات، وهي: «البحر الأحمر، السويس، الأقصر، الإسماعيلية، بورسعيد، الوادي الجديد، شمال سيناء، مرسي مطروح، أسوان، جنوب سيناء».

المرحلة الثانية لتغيير البطاقة الزرقاء

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن المرحلة الثانية لتغيير البطاقة الزرقاء ستنتهى صلاحيتها فى نهاية شهر أبريل 2022، بمحافظات «المنوفية، قنا، كفر الشيخ، بني سويف، دمياط، القليوبية، الفيوم، المنيا».

من جانبه أكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن» أنه كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات تم إغلاقها، مشيرا إلى أن صاحب المعاش الذي يحمل بطاقات الصراف الآلي، يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي، كما يمكنه الصرف من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.

ولفت إلى أنه تمت إتاحة صرف المعاش لأصحاب المعاشات من محفظة الهاتف المحمول، منذ عدة شهور للتسهيل على المواطنين، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.