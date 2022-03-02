موعد زيادة معاشات المهندسين.. بنسبة 35% مع موازنة العام المالي الجديد

موعد زيادة معاشات المهندسين، تصدرت محركات البحث الإلكتروني، نظراً لقيام قطاع كبير من المهندسين بالبحث عنها، على مدار الأيام الماضية، عقب إعلان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، والمرشح على ذات المنصب أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة في معاشات نقابة المهندسين، بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها بدء من يناير الماضي.

موعد زيادة معاشات المهندسين

أشار «ضاحي» المرشح على مقعد النقيب في انتخابات نقابة المهندسين 2022، إلى موعد زيادة معاشات المهندسين، مؤكدا أنه عمل على زيادة المعاشات بنسبة 35% وستزيد في أول يوليو المقبل، بالنسبة لمن وصل سن التقاعد، فيما قام بوضع برنامج انتخابي واحتل شباب المهندسين جزء هام فيه من خلال 4 محاور تضمنت التدريب من خلال منح تدريبية تعاقد عليها وتمنح شهادة وإجازة للعمل، توفير فرص عمل، توفير وحدات سكنية بسعر مناسب، توفيرالخدمات النقابية في مختلف النقابات الفرعية على أعلى مستوى، موضحاً أن أمانة صندوق النقابة تدرس النسبة، وقيمة المعاش حاليا 960 جنيها، لكن الأكيد بعد الزيادة ستتخطى قيمة المعاش الألف جنيه».

تفاصيل جديدة حول مستشفى المهندسين

كما أشار نقيب المهندسين إلى عدة تفاصيل جديدة، بشأن مستشفى المهندسين بمدينة بدر، مؤكدًا أن تقرير الجهاز المركزي وصل له خلال الأيام الماضية، والذي أثنى على كل ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات الجدوى الاقتصادية وطرحه للمستثمرين بمشاركة النقابة العامة، مشددًا على أنه سيتم الإعلان عما ورد في التقرير لجميع المهندسين.

الفائزين في انتخابات شعب نقابة المهندسين 2022

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أعلنت أسماء الفائزين في شعب النقابة الـ7، في مؤتمر صحفي اليوم، كاشفة عن فوز 12 مرشحا بمنصب رئيس نقابة فرعية، بينما الإعادة على منصب رئيس نقابة فرعية في 13 نقابة، الجمعة المقبلة.