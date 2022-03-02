رامي صبري يحتفل بوجود أغنية «مع نفسي» في التريند العالمي ليوتيوب

احتفل المطرب رامي صبري مع جمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور الفيديوهات والصور «إنستجرام» بوجود أغنيته الجديدة «مع نفسي» في قائمة «تريند يوتيوب العالمي»، إذ احتل المركز العاشر.

أغنية «مع نفسي» في «التريند العالمي»

ونشر «صبري» صورة من «الكليب»، وعلق عليها قائلًا: «مع نفسي تحقق ٢ مليون مشاهدة، وتتصدر ترند يوتيوب العالمي المركز العاشر.. ولا زالت تريند يوتيوب مصر، وجميع الدول العربية».

وكان كليب «مع نفسي» تصدر التريند في مصر والسعودية والإمارات والأردن وجميع دول العالم العربي.

كليب «مع نفسي»

و طرح رامي صبري منذ أيام عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات يوتيوب أحدث أغانيه «مع نفسي».

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية:

قاعد دلوقتى لوحدي مع نفسي

وبفكر إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمة

أنا مش قادر أتحمل أكتر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالي ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالى وهايفضل غالي

مش عايز حد يجيني ينصحني يواسيني

أنا عايز اللي يريحني أنا عايز اللي يناسبني

كان مالي الدنيا عليا كان كل الدنيا في عيني

الذكرى بقى متعبة ومغلبة قلبي مغلبةأنسى إزاي والله ماهاقدر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالي ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالي ذكريات سبهالي

آه كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالي ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي.