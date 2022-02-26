رامي جمال يعلن موعد حفله الغنائي مع رامي صبري: «مستنينكم 18 مارس»

أعلن المطرب رامي جمال عبر صفحته على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» استعداده لتقديم حفل غنائي الشهر المقبل بمشاركة المطرب رامي صبري.

ونشر «جمال» بوستر الحفل وعلق قائلًا: «مستنينكم أنا وصديقي الفنان رامي صبري في حفل من تنظيم أكس كريڤيشن يوم 18 مارس إن شاء الله تقدروا تحجزوا دلوقتي من تيكيت مول».

رامي جمال يطرح أغنية «مش حابب»

وأطلق رامي جمال في يناير الماضي أحدث أغانيه، على منصة «يوتيوب»، والتي تحمل عنوان «مش حابب»، من ألبومه الأخير «ولسه».

وتقول كلمات الأغنية:

علشان نفارق بعض مش حاطين شروط

ولا محتاجين وقت الفراق ندفع ثمن

إحنا اللي بيننا في الحقيقة عشان يموت

محتاج يدوب من وقتنا ساعة زمن

علشان نفارق بعض مش حاطين شروط

ولا محتاجين وقت الفراق ندفع ثمن

إحنا اللي بيننا في الحقيقة عشان يموت

محتاج يدوب من وقتنا ساعه زمن

مش حبايب اللي بيننا كان مجرد حبل دايب

لما نبعد مش هنعرف اللي متساب من اللي سايب

باختصار إحنا اتخدعنا وانتهينا من سنين

لو هنحسبها بوجعنا في إحنا الاثنين متسابين

رامي صبري يطرح كليب «اسم مع نفسي»

كما أطلق رامي صبري أمس على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أحدث كليباته والذي يحمل «اسم مع نفسي» وقد تصدر الكليب التريند في عدد من الدول العربية في آول يوم من عرضه.

وتقول كلمات الأغنية:

قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي

وبفكر إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمة

أنا مش قادر أتحمل أكتر

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالى وهايفضل غالي

مش عايز حد يجيني ينصحني يواسيني

أنا عايز اللي يريحني أنا عايز اللي يناسبني

كان مالي الدنيا عليا كان كل الدنيا في عيني

الذكرى بقى متعبة ومغلبة قلبي مغلبة

أنسى إزاي والله ماهاقدر

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي