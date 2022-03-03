مدبولي يوجه بالتصدي لـ«التلاعب بالأسعار» استغلالاً لأزمة أوكرانيا

وجّه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمتابعة الأسواق، لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال ظروف الحرب الأوكرانية لتحقيق أغراض ومصالح شخصية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وثمن مدبولي الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع الجهات التي قامت بالإعداد والتنسيق لعودة 175 مصريًا من أوكرانيا، فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وفي سياق الحديث عن هذه الحرب، أكد رئيس الوزراء أن «الأزمة ألقت بظلالها على العالم بأسره، وخلفت تداعيات سلبية كبيرة، ونحن في مصر لسنا بمعزل عن العالم، وبالتالي فهناك آثار اقتصادية سلبية، وأبعاد مختلفة تعمل الدولة على التخفيف من حدتها».

تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق

ولفت في هذا الصدد إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة، تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر الأزمة.

وكلف مدبولي بضرورة «متابعة الأسواق أولا بأول، لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية»، متابعا: «لابد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها».

مدبولي: الحكومة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار

وحذر من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، موجهًا بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.

كما وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين بأن المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثمرت نتائجها في مثل تلك الأزمات.

المشروعات القومية تحمي مصر من الأزمات الطارئة

وتابعا أن هذه السياسيات «تحمينا من التأثر بأي تداعيات سلبية تخلفها أية اضطرابات أو حروب أو غيرها من الأزمات والتحديات التي تشهدها عدة مناطق بالعالم خلال الآونة الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال مشروعات الصوامع التي نفذتها الدولة أسهمت في توفير احتياطي استراتيجي آمن من القمح، وهو ما تكرر في المبادرات الرئاسية العديدة في قطاع الصحة، التي سبق ونفذتها الدولة، والتي أسهمت بدور كبير للغاية في تخفيف حدة أزمة جائحة كورونا».

موقف السياحة الوافدة في ظل الحرب الأوكرانية

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عرضاً موجزاً حول موقف السياحة الوافدة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حالياً، منوها إلى جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات تلك الحرب، وكذا الجهود التنسيقية مع مختلف الجهات بشأن السائحين المتضررين من الأزمة الراهنة.