حظك اليوم مولود برج الثور الجمعة 4-3-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور من الأبراج الترابية، ويتسم بالعناد الشديد، والإصرار على تنفيذ كل أفكاره ومخططاته، كما أنه يرفض المناقشة، ويرفض أن يعارضه أحد في أي قرار من قرارته.

كما يتسم مولود برج الثور، بأنه يتوافق بسرعة مع مواليد الأبراج الترابية مثله، في حين أنه ينفر من موليد الأبراج المائية والنارية ولا يتحمل العمل معهم، وهو أيضا شخص نشيط، ويتحمل المسئولية، يراعي مشاعر الآخرين، ويحب العاطفة مع شريك حياته، وهو مخلص جدًا له.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

وأكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن عطارد اليوم موجود في وضع معاكس، وهذا ما سيؤثر عليك من الناحية العاطفية، كما أنه سيجعلك مشوش العاطفة مع شريك الآخر، لهذا يجب أن تكون هادئًا حتى تمر هذه الحالة، ووفق حظك اليوم لا داع لاتخاذ قرارات سريعة ولا متعجلة اليوم، خاصة أن هذه الحالة من التشوش قد تجعلك تميل اليوم للانعزال قليلًا.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر يقع اليوم في منزلك الثاني عشر، لهذا يجب عليك مولود برج الجوزاء أ يعمل في سرية تامة، ولا داع لمعرفة أحد بخططك ومشاريعك المستقبلية، لأنه وفق حظك اليوم فإن الكتمان في هذه المرحلة هو سبيلك الوحيد لتحقيق أهدافك المستقبلية، كما يجب أن تهتم بصحتك، ولا تهمل أي عارض صحي تتعرض له.