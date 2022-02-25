حظك اليوم برج الثور الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور هو الثاني بين الأبراج الفلكية، ويبدأ من مواليد 21 إبريل حتى 20 مايو، وهو نادرا ما يغير رأيه تجاه أي شئ أخذ فيه قرار، فهو يتمسك برأيه طول الوقت، كما أنه يفضل صوت الطبيعة، ويحب الرياضات غير العنيفة وفق «فلسفة الأبراج» لعبير فؤاد.

وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج الخاصة بحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

عليك أن تفكر في زيادة أموالك، إذ أن اليوم مناسب لكي تظهر حكمة في معاملاتك المهنية والمادية، وعليك أن تستغل كل الأمور التي تحدث لكي تحقق نجاح في عملك وتصل لأعلى المناصب، متحديا العقبات التي تقف أمامك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الخلافات يجب أن تنتهي، إذ أن علاقتك مع الأصدقاء والأهل أهم من كل المشكلات، لذا عليك أن تنحي الخلافات جانبا لكي تحقق علاقات ناجحة وسعيدة مع أهلك وأصدقائك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، لمواليد برج الثور.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بالتصميم على تحقيق أهدافه، فهو يتسم بقوة التحمل الكبيرة ويتجاوز الصعاب التي تواجهه لكي يحقق كل مايريد في حياته المهنية والعاطفية، ومن أبرز الصفات السلبية لمولود برج الثور حب التملك فهو يحب أن يحصل على الأشياء التي يريدها مهما كانت الظروف أمامه، وهو مؤذي في غضبه حيث أن يصل لدرجة كبيرة منالغصب يصعب أن يسيطر على نفسه.