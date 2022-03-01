حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، هو شخص مبدع ومبتكر، مخطط ناجح، لدية قدرة كبيرة على تحمل أي مسئولية تقع على كاهله، لديه الكثير من الهوايات التي يحبها ويبدع فيها، كما انه شخص منظم في حياته المهنية والعائلية.

كما يتسم مولود برج الثور، أنه عاطفي ورومانسي مع شريك حياته، يحب الاستقرار عاطفيا ومهنيا، يرفض العلاقات المتعددة، كما يرفض الانتقال بين أكثر من عمل، حيث أنه يفضل الاستقرار وأن يضع خططه لفترات طويلة مقبلة، ويسعى لتحقيق أهدافه بشكل هادئ، حتى لا تؤثر خططه على المحيطين به، ومن أبرز عيوبه أنه سريع الغضب.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر معاكس اليوم لمولود برج الثور، لهذا قد تواجه عدة مضايقات على الصعيد المهني، كما قد تواجه مضايقات في أحوالك المادية، وبناء على هذا يجب أن تتصرف بحكمة، وتروي، ولا داعي للغضب أو للعصبية، أو القرارات السريعة وغير الحكيمة.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنك تواجه الكثير من الضغوط مؤخرًا، وأن المريخ في برجك اليوم، وهذا سوف يساعدك كثيرا على التقدم خطوة على الصعيد العاطفي، وأن تكسب الإعجاب من الآخرين، ولكن يجب أن تكون لديك ثقة كاملة في نفسك وشخصيتك، وأن تتقدم بهدوء مع شريكة حياتك كما يجب أن تحافظ على اللياقة الاجتماعية بينكما.