«التضامن»: مصر الأعلى عربيًا وأفريقيًا إنفاقًا على الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة ميرفت عبدالسلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن مصر أعلى دولة في أفريقيا والوطن العربي في الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

حجم الإنفاق المصري

ودللت عبدالسلام بتقرير منظمة العمل الدولية هذا العام، والذي ذكر أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية في مصر بلغ 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمتوسط على مستوى العالم المقدر بحوالي 12.8%.

الإنفاق العربي والأفريقي

وتابعت أن هذه النسبة في المنطقة العربية تبلغ 4.5% مقابل 3.8% في قارة أفريقيا، وهو ما يعني أن مصر الأعلى أفريقيا وعربيا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن مظلة الحماية الاجتماعية عبارة عن مجموعة من البرامج التي تكفل حياة كريمة للمواطن المصري وتحافظ على مستوى معيشة لائق له، مشيرةً إلى أن الدستور المصري نصّ في 8 مواد على الحماية الاجتماعية للمواطن، أهمها المادة الثامنة.

الدستور المصري دعم الحماية الاجتماعية

وأضاف عبدالسلام في حوار مع برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن المادة السابعة عشرة من الدستور المصري أكدت أن أي مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان والحياة الكريمة.

إصلاحات شاملة بعد ثورة 30 يونيو

وأردفت أن الدول الأوروبية متقدمة على مصر في هذه النسبة، لأن الأمر يخضع إلى القيد على الموارد المالية: «في مصر لدينا مجموعة من البرامج، والدولة المصرية أصلحت منظومة الحماية الاجتماعية بعد ثورة 2013».

وهذه الإصلاحات بدأت من قانون التأمين الصحي الشامل الذي جرى تطبيقه في عام 2018، ثم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في عام 2019 الذي أصلح منظومة المعاشات، حيث نصّ على التأمين على العمالة غير المنتظمة.