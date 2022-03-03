التضامن: أصحاب الإعاقات الشديدة سيتقدمون بشهادات للحصول على «الخدمات المتكاملة»

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك العديد من المزايا لبطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الهمم، والتي تتمثل في الكشف المجاني بالمستشفيات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والأجهزة التعويضية، كما يتم إعفائهم من الضرائب.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم إصدارها لذوي الهمم من خلال التنسيق مع وزارة الصحة التي تحدد نوع ودرجة الإعاقة للشخص من ذوي الهمم.

تسجيل أصحاب الإعاقات الشديدة

وأضافت القباج لـ«الوطن»، أنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة، على أن كل أصحاب الإعاقات الشديدة عليهم التقدم بشهادات قديمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مثل «الشلل النصفي، فقدان البصر، قصار القامة، الأصم، الشلل الدماغي»، قائلة:«الإعاقات الشديدة معروفة، وقولت للصحة أنا هسجل لأصحاب الإعاقات الشديدة صحي واجتماعي وبطاقة خدمات متكاملة».

زيادة المجالس الطبية

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن وزارة الصحة وعدت بزيادة المجالس الطبية المتخصصة للكشف عن الأشخاص ذوي الهمم كأول خطوة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أنه سيتم توصيل بطاقة الخدمات المتكاملة عند استخراجها إلى منزل الشخص مقابل 10 جنيهات، في إطار التسهيل على المواطنين وحتى لا يتم ابتزازهم.

وأكدت الوزيرة أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، وأن ذوي الإعاقة يمكنهم استخدام كارت الخدمات المتكاملة مرة للتعرف وإثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليها.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت أن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هي:

- صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها، وتقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- صور شخصية مقاس 4*6.

- تقرير طبي يتم إرساله إلكترونيا من خلال التبادل الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.