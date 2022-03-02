التضامن: إيرادات معرض «ديارنا» تخطت 3.5 مليون جنيه حتى الآن

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية يجوب مختلف المحافظات، لافتة إلى أن منتجات المعرض صُنعت بأيادٍ مصرية من خلال عشرات الأسر التي تنتج مصنوعات من منتجات صديقة للبيئة ومصنوعات يدوية، مؤكدة أن النوبة ضيف شرف المعرض.

تبادل التراث المصري الأصيل

وأكدت «القباج»، في تصريحات لها عبر فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي بـ«فيسبوك»، إنه يتم العمل على فتح المجال وإتاحة الفرص لتسويق المنتجات من خلال معارض «ديارنا» في المحافظات المختلفة، حتى لا يكون السوق ثابت في مكانه، كما يتم عمل منتجات لتبادل التراث المصري الأصيل.

أكثر من 700 عارض تقدموا للمشاركة

ولفتت إلى أن معرض «ديارنا» تم افتتاحه على مستوى عدة محافظات، مشيرة إلى أن أكثر من 700 عارض تقدموا للمشاركة في المعرض وتم اختيار 355 منهم، مما يدل على أن الأيادي المنتجة في حاجة إلى تسويق دائم لأعمالهم، موضحة أنه يتم إطلاق «ديارنا» تحت شعار مصر «بتتكلم حرفي».

من جانبه قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن إيرادات معرض ديارنا الذي تم افتتاحه في كايرو فيستفال سيتي مول، يضم منتجات صنعت بدقة وفن من روح التراث المصري المتنوع، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعرض منذ افتتاحه الخميس الماضي حقق إيرادات تجاوزت 3.5 مليون جنيه.

ويضم المعرض منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس والأرابيسك من حرفيي المحافظات المختلفة، كما يضم منتجات لعارضين من ذوي الهمم ومجموعة من المنتجين أصدقاء للبيئة.

ويعمل معرض «ديارنا» على تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.