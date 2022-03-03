مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ25.. عايدة تفكر في مشروع مصري جديد

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل «أبو العروسة»، الحلقة الـ25، بعد تطور الأحداث الاجتماعية في المسلسل خلال الحلقات السابقة، ومحاولة خروج «سيد رجب وسوسن بدر»، من حالة اكتئاب أعقبت خروجهما للمعاش .

أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ 25

وفي الحلقة 25، قررت «عايدة»، التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر خلال أحداث مسلسل أبو العروسة، أن تشارك حماة ابنتها في مشروع جديد، لتتغلب على اكتئاب ما بعد المعاش، لتبدأ مشروعا بصناعة مصرية.

وشهدت أحداث الحلقة أيضاً نقل «مينا»، شقيق «ملاك»، للعناية المركزة، بعد أن تعرض لنزيف شديد، ودخل ملاك للاطمئنان عليه داخل العناية ليخبره بأنه أقرب شخص له في العالم، وظل يبكي ويدعو الله عز وجل أن يشفيه فهو ليس شقيقه فقط ولكن ابنه الذي لم ينجبه.

عبد الحميد يلتقي أصدقائه بعد غياب سنوات

وبدأ عبد الحميد لقاء أصدقائه من جديد، بعد أن غابوا عن بعضهم لسنوات، وتحدثوا عن الحنين إلى الماضي، وعن زوجاتهم، وانتهت أحداث الحلقة بوفاة صديقه «حسن»، الذي يجسد دوره الفنان محمد رضوان .

موعد عرض مسلسل «أبو العروسة 3»

يعرض مسلسل «أبو العروسة 3»، أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً، على شاشة «dmc»، وتعاد الحلقات في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية تكون 12.30 ظهرًا.

ويشارك في بطول المسلسل، كلا من: «سيد رجب، وسوسن بدر، ومحمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، ولاء الشريف، ومدحت صالح»، ومن تأليف وإخراج هاني كمال، الذي استطاع أن يجمع بين نجوم الصف الأول، ويحقق معهما نجاحا كبيرا.